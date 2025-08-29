Una squadra di atleti

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una squadra di atleti' è 'Team'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TEAM

Vuoi approfondire la risposta Team? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Team? Il termine TEAM indica un gruppo di atleti che lavorano insieme per raggiungere un obiettivo comune. La collaborazione tra i membri del TEAM è fondamentale per ottenere risultati positivi, poiché ciascuno contribuisce con le proprie competenze e forza. La coesione e la comunicazione efficace sono elementi essenziali per il successo di un TEAM, che si distingue per il suo spirito di squadra e la capacità di affrontare le sfide uniti. La forza di un TEAM risiede nella solidarietà tra i suoi componenti.

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Una squadra di atleti nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Team

Per risolvere la definizione "Una squadra di atleti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Team'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Una squadra di atleti

Una squadra di atleti Risposta: TEAM

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: T___

T___ Inizia con: T

T Finisce con: M

Le 4 lettere della soluzione

T Torino E Empoli A Ancona M Milano

La soluzione 'Team' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una squadra di atleti". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.