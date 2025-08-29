Una squadra di atleti
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una squadra di atleti' è 'Team'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TEAM
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Perché la soluzione è Team? Il termine TEAM indica un gruppo di atleti che lavorano insieme per raggiungere un obiettivo comune. La collaborazione tra i membri del TEAM è fondamentale per ottenere risultati positivi, poiché ciascuno contribuisce con le proprie competenze e forza. La coesione e la comunicazione efficace sono elementi essenziali per il successo di un TEAM, che si distingue per il suo spirito di squadra e la capacità di affrontare le sfide uniti. La forza di un TEAM risiede nella solidarietà tra i suoi componenti.
Una squadra di atleti nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Team
Per risolvere la definizione "Una squadra di atleti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Team'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Una squadra di atleti
- Risposta: TEAM
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: T___
- Inizia con: T
- Finisce con: M
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Team' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una squadra di atleti". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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