Una squadra di atleti

Vito Manzione | 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una squadra di atleti' è 'Team'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TEAM

Vuoi approfondire la risposta Team? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Team? Il termine TEAM indica un gruppo di atleti che lavorano insieme per raggiungere un obiettivo comune. La collaborazione tra i membri del TEAM è fondamentale per ottenere risultati positivi, poiché ciascuno contribuisce con le proprie competenze e forza. La coesione e la comunicazione efficace sono elementi essenziali per il successo di un TEAM, che si distingue per il suo spirito di squadra e la capacità di affrontare le sfide uniti. La forza di un TEAM risiede nella solidarietà tra i suoi componenti.

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Una squadra di atleti nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Team

Per risolvere la definizione "Una squadra di atleti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Team'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Una squadra di atleti
  • Risposta: TEAM
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: T___
  • Inizia con: T
  • Finisce con: M

Le 4 lettere della soluzione

T Torino
E Empoli
A Ancona
M Milano

La soluzione 'Team' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una squadra di atleti". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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