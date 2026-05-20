La squadra dei rosaneri
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SOLUZIONE: PALERMO
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Perché la soluzione è Palermo? Palermo è la squadra dei rosaneri, riconoscibile per il suo colore distintivo e la sua storia ricca di successi e tradizioni. Fondata nel XIX secolo, ha rappresentato nel corso degli anni la città e la regione, attirando tifosi da tutto il Sud Italia. Il club ha vissuto momenti di grande entusiasmo e difficoltà, mantenendo sempre vivo il legame tra la squadra e i suoi sostenitori. La passione per questa formazione non si spegne mai, crescendo ad ogni partita.
La squadra dei rosaneri nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Palermo
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La squadra dei rosaneri
- Risposta: PALERMO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: P______
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
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Con squadra: Uno dei responsabili della squadra sportiva