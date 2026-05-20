La squadra dei rosaneri

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La squadra dei rosaneri' è 'Palermo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PALERMO

La risposta Palermo è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Palermo? Palermo è la squadra dei rosaneri, riconoscibile per il suo colore distintivo e la sua storia ricca di successi e tradizioni. Fondata nel XIX secolo, ha rappresentato nel corso degli anni la città e la regione, attirando tifosi da tutto il Sud Italia. Il club ha vissuto momenti di grande entusiasmo e difficoltà, mantenendo sempre vivo il legame tra la squadra e i suoi sostenitori. La passione per questa formazione non si spegne mai, crescendo ad ogni partita.

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La squadra dei rosaneri nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Palermo

In presenza della definizione "La squadra dei rosaneri", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Palermo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La squadra dei rosaneri

La squadra dei rosaneri Risposta: PALERMO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: P______

P______ Inizia con: P

P Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

P Padova A Ancona L Livorno E Empoli R Roma M Milano O Otranto

La soluzione 'Palermo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La squadra dei rosaneri". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.