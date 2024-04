La Soluzione ♚ Distingue gli atleti di judo

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CINTURA

Curiosità su Distingue gli atleti di judo: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi judo (disambigua). il judo (, judo, via della cedevolezza) adattato anche come giudo o giudò... Una cintura o cinghia o cinta è una striscia flessibile generalmente di pelle, tessuto o fibre intrecciate che si porta attorno alla vita. La cintura ha funzione di supporto per capi di abbigliamento come pantaloni e gonne, di oggetti (spada, borsa) o decorativa. Il suo nome deriva dal termine latino cingulum, che indicava la cintura civile, quella militare era detta balteus. Se molto alta prende il nome di cinturone.

