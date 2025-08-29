Un libretto propagandistico di poche pagine

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un libretto propagandistico di poche pagine' è 'Opuscolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OPUSCOLO

Perchè la soluzione è Opuscolo? Un opuscolo è un libretto breve, spesso usato per condividere informazioni o promuovere idee. La sua forma compatta permette di diffondere messaggi in modo rapido e diretto, rendendolo uno strumento efficace per raggiungere un pubblico ampio senza complicazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un libretto propagandistico di poche pagine

Un libretto propagandistico di poche pagine Risposta: OPUSCOLO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: O_______

O_______ Inizia con: O

O Finisce con: O

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Un libretto propagandistico di poche pagine nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Opuscolo

La definizione "Un libretto propagandistico di poche pagine" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Opuscolo'.

Le 8 lettere della soluzione

O Otranto P Padova U Udine S Savona C Como O Otranto L Livorno O Otranto

La soluzione 'Opuscolo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un libretto propagandistico di poche pagine". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.