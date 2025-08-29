Un libretto propagandistico di poche pagine
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un libretto propagandistico di poche pagine' è 'Opuscolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: OPUSCOLO
Perchè la soluzione è Opuscolo? Un opuscolo è un libretto breve, spesso usato per condividere informazioni o promuovere idee. La sua forma compatta permette di diffondere messaggi in modo rapido e diretto, rendendolo uno strumento efficace per raggiungere un pubblico ampio senza complicazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un libretto propagandistico di poche pagine
- Risposta: OPUSCOLO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: O_______
- Inizia con: O
- Finisce con: O
Un libretto propagandistico di poche pagine nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Opuscolo
La definizione "Un libretto propagandistico di poche pagine" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Opuscolo'.
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Opuscolo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un libretto propagandistico di poche pagine". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Opuscolo di poche pagine in francese Un libretto di facile consultazione Taccuini dove alle pagine corrispondono i giorni Scrisse con Simoni il libretto della Turandot Comprende poche lettere
Altre definizioni collegate
Con libretto: Un libretto per gli appunti
Con poche: Borghi di poche anime
Con pagine: Gruppo di pagine in cui si divide un libro