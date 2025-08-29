La Cio-Cio-San personaggio pucciniano

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La soluzione di 15 lettere per la definizione 'La Cio-Cio-San personaggio pucciniano' è 'Madama Butterfly'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MADAMA BUTTERFLY

Perchè la soluzione è Madama Butterfly? Madama Butterfly è una figura teatrale di Puccini, nota per la sua storia struggente e il suo ruolo centrale nell'opera. La sua presenza cattura il pubblico, che si emoziona di fronte alla sua innocenza e alle sue speranze, rendendo la sua figura indimenticabile nel mondo dell'opera lirica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La Cio-Cio-San personaggio pucciniano nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Madama Butterfly

Se la definizione "La Cio-Cio-San personaggio pucciniano" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Madama Butterfly'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La Cio-Cio-San personaggio pucciniano

La Cio-Cio-San personaggio pucciniano Risposta: MADAMA BUTTERFLY

Lunghezza: 15 lettere

15 lettere Schema parole: 6-9

6-9 Schema utile: M_____ _________

M_____ _________ Inizia con: M

M Finisce con: Y

Le 15 lettere della soluzione

M Milano A Ancona D Domodossola A Ancona M Milano A Ancona B Bologna U Udine T Torino T Torino E Empoli R Roma F Firenze L Livorno Y Yacht

La soluzione 'Madama Butterfly' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La Cio-Cio-San personaggio pucciniano". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.