Lasciato nel vago
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Lasciato nel vago' è 'Imprecisato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: IMPRECISATO
Perchè la soluzione è Imprecisato? Quando qualcosa è lasciato nel vago, spesso si usa un linguaggio impreciso, senza dettagli chiari. Questo modo di comunicare può creare confusione, perché non si forniscono tutte le informazioni necessarie. È una scelta che permette di essere meno specifici, ma può anche portare a fraintendimenti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lasciato nel vago
- Risposta: IMPRECISATO
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: I__________
- Inizia con: I
- Finisce con: O
Lasciato nel vago nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Imprecisato
Se la definizione "Lasciato nel vago" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Imprecisato'.
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Imprecisato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lasciato nel vago". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con lasciato: Segno sulla pelle lasciato da una ferita superficiale