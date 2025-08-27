Lasciato nel vago

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Lasciato nel vago' è 'Imprecisato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMPRECISATO

Perchè la soluzione è Imprecisato? Quando qualcosa è lasciato nel vago, spesso si usa un linguaggio impreciso, senza dettagli chiari. Questo modo di comunicare può creare confusione, perché non si forniscono tutte le informazioni necessarie. È una scelta che permette di essere meno specifici, ma può anche portare a fraintendimenti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lasciato nel vago

Lasciato nel vago Risposta: IMPRECISATO

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: I__________

I__________ Inizia con: I

I Finisce con: O

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Lasciato nel vago nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Imprecisato

Se la definizione "Lasciato nel vago" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Imprecisato'.

Le 11 lettere della soluzione

I Imola M Milano P Padova R Roma E Empoli C Como I Imola S Savona A Ancona T Torino O Otranto

La soluzione 'Imprecisato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lasciato nel vago". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.