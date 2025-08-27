Lasciato nel vago

Sara Verdi | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Lasciato nel vago' è 'Imprecisato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMPRECISATO

Perchè la soluzione è Imprecisato? Quando qualcosa è lasciato nel vago, spesso si usa un linguaggio impreciso, senza dettagli chiari. Questo modo di comunicare può creare confusione, perché non si forniscono tutte le informazioni necessarie. È una scelta che permette di essere meno specifici, ma può anche portare a fraintendimenti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lasciato nel vago
  • Risposta: IMPRECISATO
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Schema utile: I__________
  • Inizia con: I
  • Finisce con: O
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Lasciato nel vago nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Imprecisato

Se la definizione "Lasciato nel vago" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Imprecisato'.

Le 11 lettere della soluzione

I Imola
M Milano
P Padova
R Roma
E Empoli
C Como
I Imola
S Savona
A Ancona
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Imprecisato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lasciato nel vago". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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