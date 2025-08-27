Lo pneumologo ne conosce tutte le patologie

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La soluzione di 20 lettere per la definizione 'Lo pneumologo ne conosce tutte le patologie' è 'Apparato Respiratorio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: APPARATO RESPIRATORIO

La risposta Apparato Respiratorio è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Apparato Respiratorio? L'apparato respiratorio comprende organi e strutture fondamentali per la respirazione, come naso, trachea, polmoni e bronchi. È responsabile dell'assunzione di ossigeno e dell'eliminazione dell'anidride carbonica, permettendo la vita cellulare. Lo pneumologo, esperto in questa area, conosce tutte le patologie che possono interessare questa complessa rete, dalle bronchiti alle malattie più rare. La sua competenza è essenziale per diagnosticare e trattare le varie condizioni che compromettono la funzionalità respiratoria.

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Lo pneumologo ne conosce tutte le patologie nei cruciverba: la soluzione di 20 lettere è Apparato Respiratorio

La definizione "Lo pneumologo ne conosce tutte le patologie" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Apparato Respiratorio'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Lo pneumologo ne conosce tutte le patologie

Lo pneumologo ne conosce tutte le patologie Risposta: APPARATO RESPIRATORIO

Lunghezza: 20 lettere

20 lettere Schema parole: 8-12

8-12 Schema utile: A_______ ____________

A_______ ____________ Inizia con: A

A Finisce con: O

Le 20 lettere della soluzione

A Ancona P Padova P Padova A Ancona R Roma A Ancona T Torino O Otranto R Roma E Empoli S Savona P Padova I Imola R Roma A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola O Otranto

La soluzione 'Apparato Respiratorio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo pneumologo ne conosce tutte le patologie". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.