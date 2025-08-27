Lo pneumologo ne conosce tutte le patologie
La soluzione di 20 lettere per la definizione 'Lo pneumologo ne conosce tutte le patologie' è 'Apparato Respiratorio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: APPARATO RESPIRATORIO
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Perché la soluzione è Apparato Respiratorio? L'apparato respiratorio comprende organi e strutture fondamentali per la respirazione, come naso, trachea, polmoni e bronchi. È responsabile dell'assunzione di ossigeno e dell'eliminazione dell'anidride carbonica, permettendo la vita cellulare. Lo pneumologo, esperto in questa area, conosce tutte le patologie che possono interessare questa complessa rete, dalle bronchiti alle malattie più rare. La sua competenza è essenziale per diagnosticare e trattare le varie condizioni che compromettono la funzionalità respiratoria.
Lo pneumologo ne conosce tutte le patologie nei cruciverba: la soluzione di 20 lettere è Apparato Respiratorio
La definizione "Lo pneumologo ne conosce tutte le patologie" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Apparato Respiratorio'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo pneumologo ne conosce tutte le patologie
- Risposta: APPARATO RESPIRATORIO
- Lunghezza: 20 lettere
- Schema parole: 8-12
- Schema utile: A_______ ____________
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Le 20 lettere della soluzione
La soluzione 'Apparato Respiratorio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo pneumologo ne conosce tutte le patologie". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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