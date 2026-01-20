Il reparto per patologie del sangue

Home / Soluzioni Cruciverba / Il reparto per patologie del sangue

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il reparto per patologie del sangue' è 'Ematologico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EMATOLOGICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il reparto per patologie del sangue" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il reparto per patologie del sangue". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Ematologico? Il termine si riferisce a tutto ciò che riguarda le malattie del sangue e le sue componenti. È un settore della medicina che si occupa di diagnosi, trattamento e ricerca di condizioni come anemia, leucemia e altre alterazioni ematiche. Gli specialisti che operano in questo ambito sono chiamati ematologi. La loro attività è fondamentale per garantire la salute e il benessere di chi soffre di queste patologie.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il reparto per patologie del sangue nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Ematologico

Se la definizione "Il reparto per patologie del sangue" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il reparto per patologie del sangue" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Ematologico:

E Empoli M Milano A Ancona T Torino O Otranto L Livorno O Otranto G Genova I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il reparto per patologie del sangue" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: In ospedale il reparto per i bambiniSostanza presente nel sangueReparto in breveReparto abbreviazioneRelativo al sangue