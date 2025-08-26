Scambio di materiale genetico tra cromosomi omologhi
La soluzione di 26 lettere per la definizione 'Scambio di materiale genetico tra cromosomi omologhi' è 'Crossing Over il Crossing'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CROSSING OVER Il crossing
Vuoi approfondire la risposta Crossing Over il Crossing? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Scambio di materiale genetico tra cromosomi omologhi nei cruciverba: la soluzione di 26 lettere è Crossing Over il Crossing
La soluzione associata alla definizione "Scambio di materiale genetico tra cromosomi omologhi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Crossing Over il Crossing'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Scambio di materiale genetico tra cromosomi omologhi
- Risposta: CROSSING OVER IL CROSSING
- Lunghezza: 26 lettere
- Schema parole: 8-6-8
- Schema utile: C_______ __________ ________
- Inizia con: C
- Finisce con: G
Le 26 lettere della soluzione
La soluzione 'Crossing Over il Crossing' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Scambio di materiale genetico tra cromosomi omologhi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Racchiude il codice genetico nei cromosomi L incrocio genetico tra i cromosomi delle cellule Materiale per cravatte Materiale per piastrelle Un rapido scambio di battute
Altre definizioni collegate
Con scambio: Unità di scambio per trasferire beni e servizi
Con materiale: Materiale che costituisce le zanne degli elefanti
Con genetico: Ha un identico patrimonio genetico