Ideò la scrittura per ciechi
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ideò la scrittura per ciechi' è 'Braille'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BRAILLE
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Perché la soluzione è Braille? Il sistema di scrittura inventato per permettere anche ai ciechi di leggere e scrivere si basa su punti tattili disposti in modo specifico. Questa tecnica consente di percepire le lettere toccandole con le dita, facilitando l'accesso alla cultura e all'informazione. La sua creazione ha rivoluzionato il modo di comunicare delle persone con disabilità visive, aprendo nuove opportunità di autonomia e apprendimento.
Ideò la scrittura per ciechi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Braille
Questa pagina è dedicata alla definizione "Ideò la scrittura per ciechi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Braille'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ideò la scrittura per ciechi
- Risposta: BRAILLE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: B______
- Inizia con: B
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Braille' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ideò la scrittura per ciechi". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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