Ideò la scrittura per ciechi

Anna Spiotta | 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ideò la scrittura per ciechi' è 'Braille'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BRAILLE

Vuoi approfondire la risposta Braille? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Braille? Il sistema di scrittura inventato per permettere anche ai ciechi di leggere e scrivere si basa su punti tattili disposti in modo specifico. Questa tecnica consente di percepire le lettere toccandole con le dita, facilitando l'accesso alla cultura e all'informazione. La sua creazione ha rivoluzionato il modo di comunicare delle persone con disabilità visive, aprendo nuove opportunità di autonomia e apprendimento.

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Ideò la scrittura per ciechi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Braille

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ideò la scrittura per ciechi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Braille'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Ideò la scrittura per ciechi
  • Risposta: BRAILLE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: B______
  • Inizia con: B
  • Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

B Bologna
R Roma
A Ancona
I Imola
L Livorno
L Livorno
E Empoli

La soluzione 'Braille' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ideò la scrittura per ciechi". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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