La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L inventore francese che ideò l alfabeto per i ciechi' è 'Braille'.

BRAILLE

Curiosità e Significato...

Perché la soluzione è Braille? Braille è un sistema di scrittura tattile ideato dal francese Louis Braille, che permette alle persone non vedenti di leggere e scrivere attraverso combinazioni di punti in rilievo. Questa invenzione rivoluzionò l’accesso all’informazione, offrendo autonomia e inclusione. Grazie a Braille, il mondo si apre a chi affronta sfide visive, dimostrando come l’innovazione possa abbattere barriere e creare opportunità per tutti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ideò un alfabeto telegraficoIl fisico francese inventore della pentola a pressioneIsola franceseLe suzette della cucina franceseAntico idioma francese

B Bologna

R Roma

A Ancona

I Imola

L Livorno

L Livorno

E Empoli

U R C I N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RUNICI" RUNICI

