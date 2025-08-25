Disegnare con l ago
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Disegnare con l ago' è 'Ricamare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RICAMARE
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Perché la soluzione è Ricamare? Ricamare è un'arte antica che consiste nel creare disegni e decorazioni su tessuti usando un ago e fili colorati. Questa tecnica permette di trasformare semplici stoffe in opere d'arte uniche, ricche di dettagli e significato. Con pazienza e creatività, si possono realizzare motivi eleganti o allegri, dando vita a capi e decorazioni che raccontano storie e tradizioni. È un modo di esprimersi attraverso il tessuto e il filo.
Disegnare con l ago nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ricamare
La soluzione associata alla definizione "Disegnare con l ago" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ricamare'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Disegnare con l ago
- Risposta: RICAMARE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: R_______
- Inizia con: R
- Finisce con: E
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Ricamare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Disegnare con l ago". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Con disegnare: Disegnare il percorso di una pista o di un campo da golf