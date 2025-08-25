Disegnare con l ago

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Disegnare con l ago' è 'Ricamare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RICAMARE

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Perché la soluzione è Ricamare? Ricamare è un'arte antica che consiste nel creare disegni e decorazioni su tessuti usando un ago e fili colorati. Questa tecnica permette di trasformare semplici stoffe in opere d'arte uniche, ricche di dettagli e significato. Con pazienza e creatività, si possono realizzare motivi eleganti o allegri, dando vita a capi e decorazioni che raccontano storie e tradizioni. È un modo di esprimersi attraverso il tessuto e il filo.

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Disegnare con l ago nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ricamare

La soluzione associata alla definizione "Disegnare con l ago" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ricamare'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Disegnare con l ago

Disegnare con l ago Risposta: RICAMARE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: R_______

R_______ Inizia con: R

R Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

R Roma I Imola C Como A Ancona M Milano A Ancona R Roma E Empoli

La soluzione 'Ricamare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Disegnare con l ago". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.