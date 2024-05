La Soluzione ♚ Centro sede dell Euratom La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ISPRA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Centro sede dell Euratom. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ISPRA

Significato della soluzione per: Centro sede dell euratom Ispra (Ispra in dialetto varesotto) è un comune italiano di 5 305 abitanti della provincia di Varese in Lombardia, affacciato sulla riva sinistra del lago Maggiore. Vi ha sede il Centro comune di ricerca (C.C.R.) o Joint Research Center (JRC), che occupa circa un terzo del territorio comunale.

