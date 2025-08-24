Quello beta è precursore della vitamina A

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Quello beta è precursore della vitamina A' è 'Carotene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAROTENE

Perchè la soluzione è Carotene? Il carotene è una sostanza naturale presente in molte verdure colorate. Agisce come precursore della vitamina A nel nostro organismo, aiutando la vista e la salute della pelle. Consumare alimenti ricchi di carotene permette di mantenere il corpo in buona forma senza rischi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Quello beta è precursore della vitamina A

Quello beta è precursore della vitamina A Risposta: CAROTENE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: C_______

C_______ Inizia con: C

C Finisce con: E

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Quello beta è precursore della vitamina A nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Carotene

Se la definizione "Quello beta è precursore della vitamina A" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Carotene'.

Le 8 lettere della soluzione

C Como A Ancona R Roma O Otranto T Torino E Empoli N Napoli E Empoli

La soluzione 'Carotene' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quello beta è precursore della vitamina A". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.