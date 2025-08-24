Ha idee divergenti dall ortodossia
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SOLUZIONE: ERETICO
La risposta Eretico è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Eretico? Un eretico è una persona che manifesta idee o credenze diverse rispetto alle dottrine ufficiali di una religione o di un sistema di pensiero condiviso. La sua condotta si distingue per la volontà di mettere in discussione le convinzioni consolidate, spesso suscitando reazioni di condanna o di dubbio tra gli aderenti alla dottrina. La sua posizione può portare a controversie e a un confronto tra l’individuo e la comunità religiosa o culturale a cui appartiene.
Ha idee divergenti dall ortodossia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Eretico
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ha idee divergenti dall ortodossia
- Risposta: ERETICO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: E______
- Inizia con: E
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
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