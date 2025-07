L ha lucida chi ha le idee ben chiare nei cruciverba: la soluzione è Mente

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L ha lucida chi ha le idee ben chiare' è 'Mente'.

MENTE

Curiosità e Significato di Mente

La soluzione Mente di 5 lettere

Perché la soluzione è Mente? La parola mente indica l'insieme delle capacità cognitive, come pensare, ragionare e immaginare. È il centro delle idee e dei pensieri, che permette di valutare, decidere e ricordare. Quando si dice che qualcuno ha la mente lucida, significa che pensa in modo chiaro e preciso. In sintesi, la mente è il nucleo della nostra intelligenza e del nostro modo di percepire il mondo.

Come si scrive la soluzione Mente

Se "L ha lucida chi ha le idee ben chiare" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

Hai trovato utile questa soluzione?