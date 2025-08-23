La serie di preghiere coi grani della corona

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La serie di preghiere coi grani della corona' è 'Rosario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROSARIO

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Perché la soluzione è Rosario? Il rosario è un modo di pregare che coinvolge l'uso di una corona con grani, aiutando a meditare sui misteri della vita di Gesù e Maria. Questa pratica permette di concentrarsi e trovare un momento di pace nel quotidiano. Molti credenti lo usano per rafforzare la propria fede e chiedere l'intercessione dei santi. È un'usanza che unisce spiritualità e tradizione, accompagnando le persone nel loro cammino di fede.

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La serie di preghiere coi grani della corona nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Rosario

La soluzione associata alla definizione "La serie di preghiere coi grani della corona" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rosario'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La serie di preghiere coi grani della corona

La serie di preghiere coi grani della corona Risposta: ROSARIO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: R______

R______ Inizia con: R

R Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

R Roma O Otranto S Savona A Ancona R Roma I Imola O Otranto

La soluzione 'Rosario' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La serie di preghiere coi grani della corona". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.