La serie di preghiere coi grani della corona
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La serie di preghiere coi grani della corona' è 'Rosario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ROSARIO
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Perché la soluzione è Rosario? Il rosario è un modo di pregare che coinvolge l'uso di una corona con grani, aiutando a meditare sui misteri della vita di Gesù e Maria. Questa pratica permette di concentrarsi e trovare un momento di pace nel quotidiano. Molti credenti lo usano per rafforzare la propria fede e chiedere l'intercessione dei santi. È un'usanza che unisce spiritualità e tradizione, accompagnando le persone nel loro cammino di fede.
La serie di preghiere coi grani della corona nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Rosario
La soluzione associata alla definizione "La serie di preghiere coi grani della corona" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rosario'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La serie di preghiere coi grani della corona
- Risposta: ROSARIO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: R______
- Inizia con: R
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Rosario' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La serie di preghiere coi grani della corona". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Una corona di preghiere Serie di preghiere ripetute Serie di negozi Quelli della cripta erano una serie TV horror La corona della regina
Altre definizioni collegate
Con serie: Serie di cinque linee per la scrittura musicale
Con preghiere: Cicli di preghiere che durano più giorni
Con grani: Spezia in grani neri bianchi verdi o rosa