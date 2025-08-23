Impassibilità di fronte a qualsiasi avversità

Alessia Mogavero | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Impassibilità di fronte a qualsiasi avversità' è 'Stoicismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STOICISMO

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Perché la soluzione è Stoicismo? Lo stoicismo è un modo di affrontare le difficoltà senza lasciarsi sopraffare dall'emotività. Chi adotta questa filosofia mantiene una calma interiore anche nelle situazioni più complicate. Non si lascia influenzare dai sentimenti negativi e affronta le sfide con serenità. Questa attitudine aiuta a conservare equilibrio e chiarezza mentale, anche quando tutto sembra andare contro. È un atteggiamento che permette di vivere con maggiore pace.

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Impassibilità di fronte a qualsiasi avversità nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Stoicismo

La definizione "Impassibilità di fronte a qualsiasi avversità" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Stoicismo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Impassibilità di fronte a qualsiasi avversità
  • Risposta: STOICISMO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: S________
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

S Savona
T Torino
O Otranto
I Imola
C Como
I Imola
S Savona
M Milano
O Otranto

La soluzione 'Stoicismo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Impassibilità di fronte a qualsiasi avversità". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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