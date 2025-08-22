Comprende India e Cina

Anna Spiotta | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Comprende India e Cina' è 'Asia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASIA

Vuoi approfondire la risposta Asia? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Asia? L'Asia è il continente più vasto e popolato del mondo, includendo paesi come India e Cina, due delle nazioni più influenti a livello globale. Questa regione si caratterizza per una grande varietà culturale, linguistica e geografica, con ambienti che spaziano dalle vaste pianure alle alte montagne. La presenza di queste due grandi nazioni contribuisce significativamente alla storia, all'economia e alle dinamiche geopolitiche dell'intero continente. L'Asia continua a esercitare un ruolo fondamentale nel panorama mondiale.

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Comprende India e Cina nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Asia

Questa pagina è dedicata alla definizione "Comprende India e Cina" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Asia'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Comprende India e Cina
  • Risposta: ASIA
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: A___
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A

Le 4 lettere della soluzione

A Ancona
S Savona
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Asia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Comprende India e Cina". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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