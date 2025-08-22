Comprende India e Cina

Home / Soluzioni Cruciverba / Comprende India e Cina

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Comprende India e Cina' è 'Asia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASIA

Vuoi approfondire la risposta Asia? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Asia? L'Asia è il continente più vasto e popolato del mondo, includendo paesi come India e Cina, due delle nazioni più influenti a livello globale. Questa regione si caratterizza per una grande varietà culturale, linguistica e geografica, con ambienti che spaziano dalle vaste pianure alle alte montagne. La presenza di queste due grandi nazioni contribuisce significativamente alla storia, all'economia e alle dinamiche geopolitiche dell'intero continente. L'Asia continua a esercitare un ruolo fondamentale nel panorama mondiale.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Asia' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Comprende India e Cina nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Asia

Questa pagina è dedicata alla definizione "Comprende India e Cina" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Asia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Comprende India e Cina

Comprende India e Cina Risposta: ASIA

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: A___

A___ Inizia con: A

A Finisce con: A

Le 4 lettere della soluzione

A Ancona S Savona I Imola A Ancona

La soluzione 'Asia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Comprende India e Cina". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.