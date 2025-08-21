L acconciatura a fitte treccioline aggrovigliate

Vito Manzione | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L acconciatura a fitte treccioline aggrovigliate' è 'Rasta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RASTA

Perchè la soluzione è Rasta? Rasta è un modo di portare i capelli con trecce strette e aggrovigliate, spesso simbolo di identità e cultura. Questa acconciatura richiede pazienza e cura, creando un aspetto unico e riconoscibile che rappresenta un legame forte con le proprie radici. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: L acconciatura a fitte treccioline aggrovigliate
  • Risposta: RASTA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: R____
  • Inizia con: R
  • Finisce con: A
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L acconciatura a fitte treccioline aggrovigliate nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Rasta

Questa pagina è dedicata alla definizione "L acconciatura a fitte treccioline aggrovigliate" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rasta'.

Le 5 lettere della soluzione

R Roma
A Ancona
S Savona
T Torino
A Ancona

La soluzione 'Rasta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L acconciatura a fitte treccioline aggrovigliate". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con acconciatura: L acconciatura a ciocche annodate 

Con fitte: Non certo fitte 

Con treccioline: Acconciatura a treccioline fittissime 