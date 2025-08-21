L acconciatura a fitte treccioline aggrovigliate
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L acconciatura a fitte treccioline aggrovigliate' è 'Rasta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RASTA
Perchè la soluzione è Rasta? Rasta è un modo di portare i capelli con trecce strette e aggrovigliate, spesso simbolo di identità e cultura. Questa acconciatura richiede pazienza e cura, creando un aspetto unico e riconoscibile che rappresenta un legame forte con le proprie radici. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: L acconciatura a fitte treccioline aggrovigliate
- Risposta: RASTA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: R____
- Inizia con: R
- Finisce con: A
L acconciatura a fitte treccioline aggrovigliate nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Rasta
Questa pagina è dedicata alla definizione "L acconciatura a fitte treccioline aggrovigliate" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rasta'.
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Rasta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L acconciatura a fitte treccioline aggrovigliate". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: L acconciatura a fitte treccioline L acconciatura a treccioline Un acconciatura a treccioline L acconciatura con numerose ciocche aggrovigliate L acconciatura a ciocche aggrovigliate
Altre definizioni collegate
Con acconciatura: L acconciatura a ciocche annodate
Con fitte: Non certo fitte
Con treccioline: Acconciatura a treccioline fittissime