Non certo fitte

Paola Cammarota | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Non certo fitte' è 'Rade'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RADE

Perchè la soluzione è Rade? RADE è un termine che indica un suono non troppo intenso o fitto, spesso associato a una presenza lieve e delicata. Si usa per descrivere un’intonazione o un’eco che non sovrasta gli altri elementi, creando un’atmosfera più tranquilla e sottile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Non certo fitte nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Rade

In presenza della definizione "Non certo fitte", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rade'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Non certo fitte
  • Risposta: RADE
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: R___
  • Inizia con: R
  • Finisce con: E

Le 4 lettere della soluzione

R Roma
A Ancona
D Domodossola
E Empoli

La soluzione 'Rade' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Non certo fitte". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con certo: Non fa di certo castelli in aria abbrev. 

Con fitte: Fitte grandinate 