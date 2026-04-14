L acconciatura a ciocche annodate

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L acconciatura a ciocche annodate' è 'Rasta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RASTA

Perché la soluzione è Rasta? La rasta è un tipo di acconciatura caratterizzata da ciocche annodate e intrecciate tra loro in modo distintivo. Questo stile si distingue per la sua struttura compatta e il suo aspetto spesso e testurizzato, che richiede tecniche specifiche di intreccio e annodatura dei capelli. La rasta ha radici culturali profonde in alcune comunità africane e caraibiche, rappresentando non solo un modo di portare i capelli ma anche un simbolo di identità e appartenenza. La sua popolarità si è diffusa in tutto il mondo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L acconciatura a ciocche annodate". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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L acconciatura a ciocche annodate nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Rasta

La definizione "L acconciatura a ciocche annodate" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L acconciatura a ciocche annodate" conferma che la soluzione 'Rasta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Rasta

R Roma A Ancona S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L acconciatura a ciocche annodate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rasta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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