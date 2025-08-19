L Album dei Beatles con le strisce pedonali

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L Album dei Beatles con le strisce pedonali' è 'Abbey Road'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ABBEY ROAD

Perchè la soluzione è Abbey Road? Abbey Road è uno degli album più famosi dei Beatles, riconoscibile anche per la copertina con le strisce pedonali. Questa immagine iconica ha fatto il giro del mondo, diventando simbolo della band e di un'epoca musicale indimenticabile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L Album dei Beatles con le strisce pedonali nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Abbey Road

Quando la definizione "L Album dei Beatles con le strisce pedonali" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Abbey Road'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: L Album dei Beatles con le strisce pedonali

L Album dei Beatles con le strisce pedonali Risposta: ABBEY ROAD

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 5-4

5-4 Schema utile: A____ ____

A____ ____ Inizia con: A

A Finisce con: D

Le 9 lettere della soluzione

A Ancona B Bologna B Bologna E Empoli Y Yacht R Roma O Otranto A Ancona D Domodossola

La soluzione 'Abbey Road' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L Album dei Beatles con le strisce pedonali". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.