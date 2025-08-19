L Album dei Beatles con le strisce pedonali
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L Album dei Beatles con le strisce pedonali' è 'Abbey Road'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ABBEY ROAD
Perchè la soluzione è Abbey Road? Abbey Road è uno degli album più famosi dei Beatles, riconoscibile anche per la copertina con le strisce pedonali. Questa immagine iconica ha fatto il giro del mondo, diventando simbolo della band e di un'epoca musicale indimenticabile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
L Album dei Beatles con le strisce pedonali nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Abbey Road
Quando la definizione "L Album dei Beatles con le strisce pedonali" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Abbey Road'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: L Album dei Beatles con le strisce pedonali
- Risposta: ABBEY ROAD
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 5-4
- Schema utile: A____ ____
- Inizia con: A
- Finisce con: D
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Abbey Road' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L Album dei Beatles con le strisce pedonali". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Famoso album dei Beatles Passare sulle strisce pedonali Bianconere come le strisce pedonali Abbey di un famoso album dei Beatles Abbey album dei Beatles
Altre definizioni collegate
Con album: Album di Vasco Rossi spumeggiante
Con beatles: Ringo : batterista dei Beatles
Con strisce: Un caratteristico disegno a strisce bianche e nere