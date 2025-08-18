Quello dei Tartari è un romanzo di Buzzati

Luca Bianchi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quello dei Tartari è un romanzo di Buzzati' è 'Deserto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DESERTO

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Quello dei Tartari è un romanzo di Buzzati nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Deserto

Questa pagina è dedicata alla definizione "Quello dei Tartari è un romanzo di Buzzati" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Deserto'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Quello dei Tartari è un romanzo di Buzzati
  • Risposta: DESERTO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: D______
  • Inizia con: D
  • Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

D Domodossola
E Empoli
S Savona
E Empoli
R Roma
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Deserto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quello dei Tartari è un romanzo di Buzzati". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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