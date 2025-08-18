Parole d apprezzamento

Paola Cammarota | 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Parole d apprezzamento' è 'Elogi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELOGI

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Perché la soluzione è Elogi? Le parole d apprezzamento sono un modo per mostrare quanto si apprezza qualcuno o qualcosa. Sono messaggi positivi che rafforzano i legami e fanno sentire gli altri valorizzati. Un elogio sincero può migliorare l’umore e creare un’atmosfera di rispetto e affetto. Usarle con sincerità rende ogni commento più autentico, contribuendo a costruire relazioni più solide e genuine. La gentilezza si manifesta anche attraverso queste semplici espressioni.

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Parole d apprezzamento nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Elogi

Quando la definizione "Parole d apprezzamento" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Elogi'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Parole d apprezzamento
  • Risposta: ELOGI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: E____
  • Inizia con: E
  • Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

E Empoli
L Livorno
O Otranto
G Genova
I Imola

La soluzione 'Elogi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Parole d apprezzamento". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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