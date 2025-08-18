Parole d apprezzamento
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SOLUZIONE: ELOGI
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Perché la soluzione è Elogi? Le parole d apprezzamento sono un modo per mostrare quanto si apprezza qualcuno o qualcosa. Sono messaggi positivi che rafforzano i legami e fanno sentire gli altri valorizzati. Un elogio sincero può migliorare l’umore e creare un’atmosfera di rispetto e affetto. Usarle con sincerità rende ogni commento più autentico, contribuendo a costruire relazioni più solide e genuine. La gentilezza si manifesta anche attraverso queste semplici espressioni.
Parole d apprezzamento nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Elogi
Quando la definizione "Parole d apprezzamento" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Elogi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Parole d apprezzamento
- Risposta: ELOGI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: E____
- Inizia con: E
- Finisce con: I
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Elogi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Parole d apprezzamento". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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