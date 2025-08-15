Segna la fine dell età fertile nella donna
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SOLUZIONE: MENOPAUSA
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Perché la soluzione è Menopausa? La menopausa indica il momento in cui la donna smette di avere le mestruazioni e termina il periodo fertile. È un processo naturale che si verifica generalmente tra i 45 e i 55 anni, segnando la conclusione della capacità riproduttiva femminile. Durante questa fase si verificano cambiamenti ormonali importanti, come la diminuzione degli estrogeni, che possono portare a sintomi vari come vampate di calore e sbalzi d’umore. La menopausa rappresenta un passaggio fisiologico nella vita di ogni donna.
Segna la fine dell età fertile nella donna nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Menopausa
La soluzione associata alla definizione "Segna la fine dell età fertile nella donna" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Menopausa'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Segna la fine dell età fertile nella donna
- Risposta: MENOPAUSA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: M________
- Inizia con: M
- Finisce con: A
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Menopausa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Segna la fine dell età fertile nella donna". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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