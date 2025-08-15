Segna la fine dell età fertile nella donna

Home / Soluzioni Cruciverba / Segna la fine dell età fertile nella donna

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Segna la fine dell età fertile nella donna' è 'Menopausa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MENOPAUSA

La risposta Menopausa è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Menopausa? La menopausa indica il momento in cui la donna smette di avere le mestruazioni e termina il periodo fertile. È un processo naturale che si verifica generalmente tra i 45 e i 55 anni, segnando la conclusione della capacità riproduttiva femminile. Durante questa fase si verificano cambiamenti ormonali importanti, come la diminuzione degli estrogeni, che possono portare a sintomi vari come vampate di calore e sbalzi d’umore. La menopausa rappresenta un passaggio fisiologico nella vita di ogni donna.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Menopausa' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Segna la fine dell età fertile nella donna nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Menopausa

La soluzione associata alla definizione "Segna la fine dell età fertile nella donna" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Menopausa'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Segna la fine dell età fertile nella donna

Segna la fine dell età fertile nella donna Risposta: MENOPAUSA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: M________

M________ Inizia con: M

M Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

M Milano E Empoli N Napoli O Otranto P Padova A Ancona U Udine S Savona A Ancona

La soluzione 'Menopausa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Segna la fine dell età fertile nella donna". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.