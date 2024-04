La definizione e la soluzione di 4 lettere: Segna la fine di un fiume. FOCE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Per foce si intende la parte finale di un fiume o altro corso d'acqua il cui corso affluisce in un altro corso d'acqua oppure in un lago o in un mare. Esistono foci di tipo a delta fluviale e a estuario.

foce ( approfondimento) f sing (pl.: foci)

(geografia) il luogo in cui un fiume si getta nel mare la foce del Po è nel mar Adriatico

Sillabazione

fó | ce

Pronuncia

IPA: /'fote/

Etimologia / Derivazione

dal latino faux cioè "gola"

Sinonimi

sbocco, bocca, delta, estuario

(antico) gola

Contrari

sorgente

Parole derivate

sfociare

Termini correlati