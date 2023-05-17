I confini di Namur

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La soluzione di 2 lettere per la definizione 'I confini di Namur' è 'Nr'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

N R

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: I confini di Namur

I confini di Namur Risposta: NR

Lunghezza: 2 lettere

2 lettere Schema parole: 2

2 Vocali: 0

0 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: N R

Inizia con: N

N Finisce con: R

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I confini di Namur: risposta da 2 lettere

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