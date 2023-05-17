I confini di Namur
La soluzione di 2 lettere per la definizione 'I confini di Namur' è 'Nr'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
NR
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: I confini di Namur
- Risposta: NR
- Lunghezza: 2 lettere
- Schema parole: 2
- Vocali: 0
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: NR
- Inizia con: N
- Finisce con: R
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I confini di Namur: risposta da 2 lettere
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