I confini di Namur

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'I confini di Namur' è 'Nr'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

NR

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: I confini di Namur
  • Risposta: NR
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Vocali: 0
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    NR
  • Inizia con: N
  • Finisce con: R
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I confini di Namur: risposta da 2 lettere

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