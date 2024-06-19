Gli alberi nell orto di Getsemani

Home / Soluzioni Cruciverba / Gli alberi nell orto di Getsemani

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gli alberi nell orto di Getsemani' è 'Olivi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OLIVI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gli alberi nell orto di Getsemani" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli alberi nell orto di Getsemani". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Olivi? Gli alberi presenti nell'orto di Getsemani sono noti come olivi, simbolo di pace e spiritualità. Queste piante, con le loro foglie verdi e i rami spesso contorti, rappresentano anche la resistenza e la vita eterna. Nell'area sacra si trovano numerosi esemplari di olivi antichi, testimoni di secoli di storia. La loro presenza è legata a momenti di riflessione e meditazione, rendendo il luogo ancora più suggestivo e carico di significato.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Gli alberi nell orto di Getsemani nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Olivi

Per risolvere la definizione "Gli alberi nell orto di Getsemani", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli alberi nell orto di Getsemani" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Olivi:

O Otranto L Livorno I Imola V Venezia I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli alberi nell orto di Getsemani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Alberi con tronchi contortiAbbondano in PugliaGli alberi dell orto di GetsemaniNell orto di GetsemaniNell orto e nei pratiCon la barba nell ortoGli alberi del Getsemani