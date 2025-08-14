Superficie visibile del Sole

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Superficie visibile del Sole' è 'Fotosfera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FOTOSFERA

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Perché la soluzione è Fotosfera? La parte del Sole che possiamo vedere e ammirare con i nostri occhi è chiamata fotosfera. Si tratta della superficie visibile del Sole, quella che emette la luce e il calore che raggiungono la Terra. Quando osserviamo il Sole, ciò che ci appare come il suo strato più esterno e brillante è questa fotosfera, un’area di intensa attività e di continui cambiamenti.

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Superficie visibile del Sole nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Fotosfera

Se la definizione "Superficie visibile del Sole" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fotosfera'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Superficie visibile del Sole

Superficie visibile del Sole Risposta: FOTOSFERA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: F________

F________ Inizia con: F

F Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

F Firenze O Otranto T Torino O Otranto S Savona F Firenze E Empoli R Roma A Ancona

La soluzione 'Fotosfera' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Superficie visibile del Sole". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.