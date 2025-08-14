Superficie visibile del Sole
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Superficie visibile del Sole' è 'Fotosfera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FOTOSFERA
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Perché la soluzione è Fotosfera? La parte del Sole che possiamo vedere e ammirare con i nostri occhi è chiamata fotosfera. Si tratta della superficie visibile del Sole, quella che emette la luce e il calore che raggiungono la Terra. Quando osserviamo il Sole, ciò che ci appare come il suo strato più esterno e brillante è questa fotosfera, un’area di intensa attività e di continui cambiamenti.
Superficie visibile del Sole nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Fotosfera
Se la definizione "Superficie visibile del Sole" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fotosfera'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Superficie visibile del Sole
- Risposta: FOTOSFERA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: F________
- Inizia con: F
- Finisce con: A
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Fotosfera' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Superficie visibile del Sole". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Il Sole dei Greci Sbiadisce al Sole I satelliti del Sole Può nascondere il Sole La galassia con il Sole
Altre definizioni collegate
Con superficie: Linee che uniscono i punti della superficie terrestre
Con visibile: Quello d adamo è visibile sul collo maschile