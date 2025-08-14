Superficie visibile del Sole

Anna Spiotta | 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Superficie visibile del Sole' è 'Fotosfera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FOTOSFERA

Vuoi approfondire la risposta Fotosfera? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Fotosfera? La parte del Sole che possiamo vedere e ammirare con i nostri occhi è chiamata fotosfera. Si tratta della superficie visibile del Sole, quella che emette la luce e il calore che raggiungono la Terra. Quando osserviamo il Sole, ciò che ci appare come il suo strato più esterno e brillante è questa fotosfera, un’area di intensa attività e di continui cambiamenti.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Fotosfera'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Superficie visibile del Sole nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Fotosfera

Se la definizione "Superficie visibile del Sole" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fotosfera'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Superficie visibile del Sole
  • Risposta: FOTOSFERA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: F________
  • Inizia con: F
  • Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

F Firenze
O Otranto
T Torino
O Otranto
S Savona
F Firenze
E Empoli
R Roma
A Ancona

La soluzione 'Fotosfera' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Superficie visibile del Sole". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Il Sole dei Greci Sbiadisce al Sole I satelliti del Sole Può nascondere il Sole La galassia con il Sole 

Altre definizioni collegate

Con superficie: Linee che uniscono i punti della superficie terrestre 

Con visibile: Quello d adamo è visibile sul collo maschile 