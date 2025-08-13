Tutt altro che vecchie
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tutt altro che vecchie' è 'Nuove'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: NUOVE
Perchè la soluzione è Nuove? Le cose di oggi sono tutt’altro che vecchie, sono piene di energia e innovazione. Le idee nuove portano freschezza e cambiano il modo di vivere, rendendo tutto più interessante e stimolante. È come un vento che rinnova ogni aspetto della nostra quotidianità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Tutt altro che vecchie
- Risposta: NUOVE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: N____
- Inizia con: N
- Finisce con: E
Tutt altro che vecchie nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Nuove
Questa pagina è dedicata alla definizione "Tutt altro che vecchie" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nuove'.
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Nuove' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tutt altro che vecchie". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Con altro: Tutt altro che concrete
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