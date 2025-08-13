Tutt altro che vecchie

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tutt altro che vecchie' è 'Nuove'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NUOVE

Perchè la soluzione è Nuove? Le cose di oggi sono tutt’altro che vecchie, sono piene di energia e innovazione. Le idee nuove portano freschezza e cambiano il modo di vivere, rendendo tutto più interessante e stimolante. È come un vento che rinnova ogni aspetto della nostra quotidianità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Tutt altro che vecchie

Tutt altro che vecchie Risposta: NUOVE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: N____

N____ Inizia con: N

N Finisce con: E

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Tutt altro che vecchie nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Nuove

Questa pagina è dedicata alla definizione "Tutt altro che vecchie" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nuove'.

Le 5 lettere della soluzione

N Napoli U Udine O Otranto V Venezia E Empoli

La soluzione 'Nuove' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tutt altro che vecchie". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.