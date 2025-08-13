La vicina di fronte

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La vicina di fronte' è 'Dirimpettaia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIRIMPETTAIA

Perchè la soluzione è Dirimpettaia? La dirimpettaia è quella persona che abita di fronte a casa tua, sempre pronta a scambiare qualche parola o un sorriso. La sua presenza crea un senso di vicinanza quotidiana, rendendo il quartiere un posto più familiare e accogliente, anche senza bisogno di grandi incontri. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La vicina di fronte nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Dirimpettaia

La definizione "La vicina di fronte" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dirimpettaia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La vicina di fronte

La vicina di fronte Risposta: DIRIMPETTAIA

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 12

12 Schema utile: D___________

D___________ Inizia con: D

D Finisce con: A

Le 12 lettere della soluzione

D Domodossola I Imola R Roma I Imola M Milano P Padova E Empoli T Torino T Torino A Ancona I Imola A Ancona

La soluzione 'Dirimpettaia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La vicina di fronte". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.