È vicina a Canazei

Sostantivo

Curiosità su: Moena (invariato in ladino) è un comune italiano di 2 570 abitanti della provincia autonoma di Trento, in Trentino-Alto Adige, situato in Val di Fassa, sul confine con la val di Fiemme. È uno dei 18 comuni che formano la Ladinia, uno dei 6 che formano il Comun General de Fascia e uno degli 11 che formano la Magnifica Comunità di Fiemme.

murena ( approfondimento) f sing

(zoologia) , (ittiologia) pesce osseo piacevolmernte commestibile del Mediterraneo; la sua classificazione scientifica è Muraena helena ( tassonomia)

Sillabazione

mu | rè | na

Pronuncia

IPA: /mu'rna/

Etimologia / Derivazione

dal latino muraena che deriva dal greco µaa

Varianti

moena

Iperonimi