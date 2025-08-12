Il tocco sullo schermo degli smartphone

Paola Cammarota | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Il tocco sullo schermo degli smartphone' è 'Tap'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TAP

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Il tocco sullo schermo degli smartphone nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Tap

Quando la definizione "Il tocco sullo schermo degli smartphone" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tap'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il tocco sullo schermo degli smartphone
  • Risposta: TAP
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: T__
  • Inizia con: T
  • Finisce con: P

Le 3 lettere della soluzione

T Torino
A Ancona
P Padova

La soluzione 'Tap' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il tocco sullo schermo degli smartphone". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

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Con tocco: Suona al tocco 

Con schermo: Fa promozioni sul piccolo schermo 

Con smartphone: Il display degli smartphone 