Il tocco sullo schermo degli smartphone
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SOLUZIONE: TAP
Il tocco sullo schermo degli smartphone nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Tap
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il tocco sullo schermo degli smartphone
- Risposta: TAP
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: T__
- Inizia con: T
- Finisce con: P
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Tap' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il tocco sullo schermo degli smartphone". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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Con schermo: Fa promozioni sul piccolo schermo
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