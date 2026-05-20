Il display degli smartphone
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il display degli smartphone' è 'Touchscreen'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TOUCHSCREEN
La risposta Touchscreen è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Touchscreen? Il display degli smartphone è una superficie sensibile al tatto che consente di interagire direttamente con il dispositivo. Questa tecnologia permette di visualizzare immagini, messaggi e applicazioni, offrendo un'interfaccia intuitiva e facile da usare. Il touchscreen combina capacità di visualizzazione e controllo, eliminando la necessità di tasti fisici. La sua presenza ha rivoluzionato il modo di comunicare e accedere alle informazioni quotidiane, rendendo più immediata l'interazione con il mondo digitale.
Il display degli smartphone nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Touchscreen
Quando la definizione "Il display degli smartphone" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Touchscreen'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il display degli smartphone
- Risposta: TOUCHSCREEN
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: T__________
- Inizia con: T
- Finisce con: N
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Touchscreen' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il display degli smartphone". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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