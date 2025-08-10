Reggono la staccionata
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Reggono la staccionata' è 'Pali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PALI
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Perché la soluzione è Pali? I pali sono elementi fondamentali per sostenere le staccionate, offrendo stabilità e resistenza nel tempo. Posizionati in modo strategico, assicurano che la recinzione rimanga ferma e sicura. La scelta dei pali giusti è importante per garantire un risultato duraturo e resistente alle intemperie. Quando si costruisce o si ripara una recinzione, i pali sono sempre una presenza essenziale, che non può essere trascurata.
Reggono la staccionata nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Pali
La definizione "Reggono la staccionata" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pali'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Reggono la staccionata
- Risposta: PALI
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: P___
- Inizia con: P
- Finisce con: I
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Pali' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Reggono la staccionata". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con reggono: Li reggono i nocchieri
Con staccionata: Palizzata staccionata