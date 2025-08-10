Reggono la staccionata

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Reggono la staccionata' è 'Pali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PALI

Vuoi approfondire la risposta Pali? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Pali? I pali sono elementi fondamentali per sostenere le staccionate, offrendo stabilità e resistenza nel tempo. Posizionati in modo strategico, assicurano che la recinzione rimanga ferma e sicura. La scelta dei pali giusti è importante per garantire un risultato duraturo e resistente alle intemperie. Quando si costruisce o si ripara una recinzione, i pali sono sempre una presenza essenziale, che non può essere trascurata.

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Reggono la staccionata nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Pali

La definizione "Reggono la staccionata" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pali'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Reggono la staccionata

Reggono la staccionata Risposta: PALI

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: P___

P___ Inizia con: P

P Finisce con: I

Le 4 lettere della soluzione

P Padova A Ancona L Livorno I Imola

La soluzione 'Pali' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Reggono la staccionata". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.