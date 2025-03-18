Palizzata staccionata

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Palizzata staccionata' è 'Steccato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STECCATO

Perché la soluzione è Steccato? Una staccionata è una struttura composta da assi di legno verticali, chiamate steccato, che vengono fissate a un'ossatura orizzontale per delimitare spazi esterni. Questo tipo di recinzione si caratterizza per la sua semplicità e funzionalità, offrendo un confine visivo e fisico tra diverse aree. Le steccato sono spesso utilizzate in giardini, cortili o campi agricoli per proteggere le proprietà o creare un ambiente più intimo. La loro presenza contribuisce a definire i limiti di un territorio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Palizzata staccionata". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Palizzata staccionata nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Steccato

In presenza della definizione "Palizzata staccionata", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Palizzata staccionata" conferma che la soluzione 'Steccato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Steccato

S Savona T Torino E Empoli C Como C Como A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Palizzata staccionata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Steccato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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