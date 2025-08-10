Antico aggettivo possessivo... Mediterraneo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Antico aggettivo possessivo... Mediterraneo' è 'Nostrum'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NOSTRUM

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Perché la soluzione è Nostrum? Nostrum è un aggettivo che indica qualcosa che appartiene a noi, spesso usato in modo storico o letterario. Deriva dal latino e richiama un senso di proprietà collettiva, come il mare nostrum che circonda l'Italia. Questa parola evoca un legame forte con il territorio e la cultura mediterranea, sottolineando l'appartenenza condivisa a una regione ricca di storia e tradizioni.

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Antico aggettivo possessivo... Mediterraneo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Nostrum

Per risolvere la definizione "Antico aggettivo possessivo... Mediterraneo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nostrum'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Antico aggettivo possessivo... Mediterraneo

Antico aggettivo possessivo... Mediterraneo Risposta: NOSTRUM

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: N______

N______ Inizia con: N

N Finisce con: M

Le 7 lettere della soluzione

N Napoli O Otranto S Savona T Torino R Roma U Udine M Milano

La soluzione 'Nostrum' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Antico aggettivo possessivo... Mediterraneo". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.