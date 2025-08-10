Antico aggettivo possessivo... Mediterraneo
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Antico aggettivo possessivo... Mediterraneo' è 'Nostrum'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: NOSTRUM
Vuoi approfondire la risposta Nostrum? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Nostrum? Nostrum è un aggettivo che indica qualcosa che appartiene a noi, spesso usato in modo storico o letterario. Deriva dal latino e richiama un senso di proprietà collettiva, come il mare nostrum che circonda l'Italia. Questa parola evoca un legame forte con il territorio e la cultura mediterranea, sottolineando l'appartenenza condivisa a una regione ricca di storia e tradizioni.
Antico aggettivo possessivo... Mediterraneo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Nostrum
Per risolvere la definizione "Antico aggettivo possessivo... Mediterraneo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nostrum'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Antico aggettivo possessivo... Mediterraneo
- Risposta: NOSTRUM
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: N______
- Inizia con: N
- Finisce con: M
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Nostrum' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Antico aggettivo possessivo... Mediterraneo". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Aggettivo possessivo... Mediterraneo lat Aggettivo possessivo Antico popolo del Mediterraneo Un aggettivo possessivo Un antico popolo dell Italia centrale
Altre definizioni collegate
Con antico: Bianco per antico pelo
Con aggettivo: Aggettivo di sezioni che dividono il corpo in due parti simmetriche
Con possessivo: Un possessivo inglese