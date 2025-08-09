Una graminacea simile all orzo
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una graminacea simile all orzo' è 'Avena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: AVENA
Perchè la soluzione è Avena? Avena è una pianta che assomiglia all’orzo, con spighe lunghe e sottili. Cresce nei campi e viene spesso usata per preparare porridge o alimenti sani. La sua presenza è comune nelle coltivazioni di cereali e rappresenta una scelta nutriente per molte persone. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Una graminacea simile all orzo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Avena
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Una graminacea simile all orzo
- Risposta: AVENA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: A____
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Avena' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una graminacea simile all orzo". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: È simile alla tellina Favoloso animale simile a un cavallo È simile al mastino È simile alla seppia È simile alla crema di verdura
Altre definizioni collegate
Con graminacea: Una varietà di graminacea
Con simile: Classico gioco di carte simile al bridge