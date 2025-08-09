Una graminacea simile all orzo

Vito Manzione | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una graminacea simile all orzo' è 'Avena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AVENA

Perchè la soluzione è Avena? Avena è una pianta che assomiglia all’orzo, con spighe lunghe e sottili. Cresce nei campi e viene spesso usata per preparare porridge o alimenti sani. La sua presenza è comune nelle coltivazioni di cereali e rappresenta una scelta nutriente per molte persone. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una graminacea simile all orzo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Avena

Per risolvere la definizione "Una graminacea simile all orzo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Avena'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Una graminacea simile all orzo
  • Risposta: AVENA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: A____
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

A Ancona
V Venezia
E Empoli
N Napoli
A Ancona

La soluzione 'Avena' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una graminacea simile all orzo". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con graminacea: Una varietà di graminacea 

Con simile: Classico gioco di carte simile al bridge 