Una graminacea simile all orzo

Home / Soluzioni Cruciverba / Una graminacea simile all orzo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una graminacea simile all orzo' è 'Avena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AVENA

Perchè la soluzione è Avena? Avena è una pianta che assomiglia all’orzo, con spighe lunghe e sottili. Cresce nei campi e viene spesso usata per preparare porridge o alimenti sani. La sua presenza è comune nelle coltivazioni di cereali e rappresenta una scelta nutriente per molte persone. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Avena' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Una graminacea simile all orzo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Avena

Per risolvere la definizione "Una graminacea simile all orzo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Avena'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Una graminacea simile all orzo

Una graminacea simile all orzo Risposta: AVENA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: A____

A____ Inizia con: A

A Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

A Ancona V Venezia E Empoli N Napoli A Ancona

La soluzione 'Avena' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una graminacea simile all orzo". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.