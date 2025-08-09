Udire

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Udire' è 'Sentire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SENTIRE

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Perché la soluzione è Sentire? Udire è la capacità di percepire i suoni attraverso l'organo dell'udito, un processo che coinvolge le onde sonore che arrivano alle orecchie e vengono elaborate dal cervello. Questa funzione permette di essere consapevoli dei rumori che ci circondano, anche senza prestare attenzione conscia. La voce, intesa come il suono prodotto dalla bocca di una persona, diventa così parte di ciò che possiamo udire, creando un collegamento diretto tra il fenomeno fisico e la percezione sensoriale.

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Udire nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sentire

Questa pagina è dedicata alla definizione "Udire" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sentire'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Udire

Udire Risposta: SENTIRE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: S______

S______ Inizia con: S

S Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

S Savona E Empoli N Napoli T Torino I Imola R Roma E Empoli

La soluzione 'Sentire' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Udire". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.