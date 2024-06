Udire o provare

: L'album viene pubblicato anche in lingua spagnola con il titolo Hazte sentir. Fatti sentire è il diciottesimo album (il tredicesimo in studio) della cantante italiana Laura Pausini, pubblicato il 16 marzo 2018 dalla Atlantic Records. .

Italiano: Verbo: Transitivo: sentire (vai alla coniugazione) . percepire un suono Hai sentito quel verso spaventoso.. percepire un odore Non senti questa puzza.. percepire un gusto, assaggiare Senti che buono.. percepire la quantità e/o qualità di una superficie, toccare Senti quanto è liscio.. venire a sapere, udire una voce Ho sentito che ora hai una ragazza.. ascoltare in modo lieve "Oh, sento l'acqua nei tubi!".