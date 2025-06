Sono impossibilitate ad udire nei cruciverba: la soluzione è Sorde

SORDE

Curiosità e Significato... La parola Sorde è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sorde.

Perché la soluzione è Sorde? Sorde indica persone che non possono udire, cioè prive di capacità uditiva. È un termine usato comunemente per descrivere chi vive senza percepire i suoni, spesso utilizzando metodi alternativi di comunicazione. Questa condizione può essere congenita o acquisita e richiede approcci specifici per facilitare l'inclusione sociale. Conoscere questa parola aiuta a comprendere meglio le sfide di chi affronta questa condizione.

S Savona

O Otranto

R Roma

D Domodossola

E Empoli

E O L O C C C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COCCOLE" COCCOLE

