Lo si prova quando si soffre

Luca Bianchi | 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo si prova quando si soffre' è 'Dolore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DOLORE

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Perché la soluzione è Dolore? Il dolore è una sensazione sgradevole che si manifesta in risposta a una sofferenza fisica o emotiva. Esso si presenta come una percezione soggettiva che può variare in intensità e durata, influenzando profondamente lo stato d'animo di chi lo prova. Questa esperienza sensoriale è spesso accompagnata da reazioni corporee come tensione muscolare o modificazioni fisiologiche. La presenza del dolore segnala che qualcosa nel corpo o nella mente richiede attenzione e cura.

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Lo si prova quando si soffre nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Dolore

Se la definizione "Lo si prova quando si soffre" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dolore'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Lo si prova quando si soffre
  • Risposta: DOLORE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: D_____
  • Inizia con: D
  • Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

D Domodossola
O Otranto
L Livorno
O Otranto
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Dolore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo si prova quando si soffre". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

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Con prova: È una prova di innocenza 

Con quando: Quando è finto non vuol proprio capire 

Con soffre: Lievi lamenti di chi soffre 