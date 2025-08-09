Lo si prova quando si soffre
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo si prova quando si soffre' è 'Dolore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DOLORE
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Perché la soluzione è Dolore? Il dolore è una sensazione sgradevole che si manifesta in risposta a una sofferenza fisica o emotiva. Esso si presenta come una percezione soggettiva che può variare in intensità e durata, influenzando profondamente lo stato d'animo di chi lo prova. Questa esperienza sensoriale è spesso accompagnata da reazioni corporee come tensione muscolare o modificazioni fisiologiche. La presenza del dolore segnala che qualcosa nel corpo o nella mente richiede attenzione e cura.
Lo si prova quando si soffre nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Dolore
Se la definizione "Lo si prova quando si soffre" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dolore'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo si prova quando si soffre
- Risposta: DOLORE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: D_____
- Inizia con: D
- Finisce con: E
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Dolore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo si prova quando si soffre". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Lo si prova con i testimoni Lo si prova nelle situazioni imbarazzanti Lo dice chi si presenta e lo prova chi gode Lo è un fiume che si getta in un fiume Si battezzano con lo spumante
Altre definizioni collegate
Con prova: È una prova di innocenza
Con quando: Quando è finto non vuol proprio capire
Con soffre: Lievi lamenti di chi soffre