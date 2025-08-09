Dolci cassette
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Dolci cassette' è 'Arnie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ARNIE
Perché la soluzione è Arnie? Arnie sono dolci cassette che conquistano il palato con la loro morbidezza e sapore delicato. Perfette per una colazione speciale o una merenda golosa, si distinguono per la loro consistenza soffice e il profumo invitante. La loro semplicità li rende irresistibili, ideali da gustare in ogni momento della giornata. Quando si assaggiano, si capisce subito perché siano così amati.
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Dolci cassette nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Arnie
La definizione "Dolci cassette" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Arnie'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Dolci cassette
- Risposta: ARNIE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: A____
- Inizia con: A
- Finisce con: E
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Arnie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Dolci cassette". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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Con dolci: Piccoli dolci
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