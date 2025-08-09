Dolci cassette

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Dolci cassette' è 'Arnie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARNIE

Perché la soluzione è Arnie? Arnie sono dolci cassette che conquistano il palato con la loro morbidezza e sapore delicato. Perfette per una colazione speciale o una merenda golosa, si distinguono per la loro consistenza soffice e il profumo invitante. La loro semplicità li rende irresistibili, ideali da gustare in ogni momento della giornata. Quando si assaggiano, si capisce subito perché siano così amati.

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Dolci cassette nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Arnie

La definizione "Dolci cassette" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Arnie'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Dolci cassette

Dolci cassette Risposta: ARNIE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: A____

A____ Inizia con: A

A Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

A Ancona R Roma N Napoli I Imola E Empoli

La soluzione 'Arnie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Dolci cassette". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.