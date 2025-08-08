Il nome di Arafat

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il nome di Arafat' è 'Yasser'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: YASSER

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Perché la soluzione è Yasser? Yasser Arafat è stato un leader palestinese noto per il suo ruolo nel cercare di ottenere l'indipendenza per il suo popolo. La sua figura è spesso associata a lunghe battaglie e trattative di pace in Medio Oriente. Conosciuto anche come Yasser, ha dedicato la vita alla causa palestinese, diventando un simbolo di resistenza e speranza per molti. La sua influenza si sente ancora oggi in quella regione complessa.

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Il nome di Arafat nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Yasser

La soluzione associata alla definizione "Il nome di Arafat" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Yasser'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il nome di Arafat

Il nome di Arafat Risposta: YASSER

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: Y_____

Y_____ Inizia con: Y

Y Finisce con: R

Le 6 lettere della soluzione

Y Yacht A Ancona S Savona S Savona E Empoli R Roma

La soluzione 'Yasser' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il nome di Arafat". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.