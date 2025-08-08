Il nome di Arafat
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SOLUZIONE: YASSER
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Perché la soluzione è Yasser? Yasser Arafat è stato un leader palestinese noto per il suo ruolo nel cercare di ottenere l'indipendenza per il suo popolo. La sua figura è spesso associata a lunghe battaglie e trattative di pace in Medio Oriente. Conosciuto anche come Yasser, ha dedicato la vita alla causa palestinese, diventando un simbolo di resistenza e speranza per molti. La sua influenza si sente ancora oggi in quella regione complessa.
Il nome di Arafat nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Yasser
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il nome di Arafat
- Risposta: YASSER
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: Y_____
- Inizia con: Y
- Finisce con: R
Le 6 lettere della soluzione
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Con arafat: L organizzazione palestinese che fu fondata da Yasser Arafat