SOLUZIONE: OLP

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L organizzazione palestinese che fu fondata da Yasser Arafat" corrisponde a una soluzione formata da 3 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L organizzazione palestinese che fu fondata da Yasser Arafat". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Se la definizione "L organizzazione palestinese che fu fondata da Yasser Arafat" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L organizzazione palestinese che fu fondata da Yasser Arafat" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Olp:

O Otranto L Livorno P Padova

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L organizzazione palestinese che fu fondata da Yasser Arafat" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

