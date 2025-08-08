Dileggiati, presi in giro
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SOLUZIONE: IRRISI
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Perché la soluzione è Irrisi? Le IRRIS sono espressioni o parole usate per deridere o prendere in giro qualcuno, spesso con intento umoristico o sarcastico. Questi scherzi verbali possono essere rivolti a persone di ogni età e sono frequenti nelle conversazioni quotidiane, specialmente tra amici o in contesti informali. La capacità di riconoscere le IRRIS aiuta a comprendere meglio le dinamiche sociali e le intenzioni di chi le utilizza. È importante essere consapevoli del loro impatto e usarle con moderazione.
Dileggiati, presi in giro nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Irrisi
La definizione "Dileggiati, presi in giro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Irrisi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Dileggiati, presi in giro
- Risposta: IRRISI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: I_____
- Inizia con: I
- Finisce con: I
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Irrisi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Dileggiati, presi in giro". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Messi in palio o presi in giro Come quelli... presi in giro da tutti Prendono in giro i pedoni La Wertmüller che girò il film Ninfa plebea Feroci prese in giro
Altre definizioni collegate
Con dileggiati: Scherniti, dileggiati
Con presi: Presi di mira con scherno