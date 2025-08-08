Dileggiati, presi in giro

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dileggiati, presi in giro' è 'Irrisi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IRRISI

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Perché la soluzione è Irrisi? Le IRRIS sono espressioni o parole usate per deridere o prendere in giro qualcuno, spesso con intento umoristico o sarcastico. Questi scherzi verbali possono essere rivolti a persone di ogni età e sono frequenti nelle conversazioni quotidiane, specialmente tra amici o in contesti informali. La capacità di riconoscere le IRRIS aiuta a comprendere meglio le dinamiche sociali e le intenzioni di chi le utilizza. È importante essere consapevoli del loro impatto e usarle con moderazione.

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Dileggiati, presi in giro nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Irrisi

La definizione "Dileggiati, presi in giro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Irrisi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Dileggiati, presi in giro

Dileggiati, presi in giro Risposta: IRRISI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: I_____

I_____ Inizia con: I

I Finisce con: I

Le 6 lettere della soluzione

I Imola R Roma R Roma I Imola S Savona I Imola

La soluzione 'Irrisi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Dileggiati, presi in giro". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.