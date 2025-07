Come quelli... presi in giro da tutti nei cruciverba: la soluzione è Zimbelli

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Come quelli... presi in giro da tutti' è 'Zimbelli'.

ZIMBELLI

Curiosità e Significato di Zimbelli

Non fermarti alla soluzione! Conosci Zimbelli più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Zimbelli.

Perché la soluzione è Zimbelli? Zimbelli indica persone che vengono prese in giro o derise dagli altri, spesso per la loro ingenuità o inesperienza. È un termine che evoca qualcuno facilmente bersaglio di scherzi o burle. In breve, si tratta di individui che, purtroppo, finiscono nel mirino delle prese in giro altrui, diventando il soggetto di scherzi e battute. La parola sottolinea come l’umorismo possa talvolta colpire anche i più deboli.

Come si scrive la soluzione Zimbelli

Hai davanti la definizione "Come quelli... presi in giro da tutti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Z Zara

I Imola

M Milano

B Bologna

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

