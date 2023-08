Nel termine fissato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel termine fissato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ENTRO

Significato/Curiosita : Nel termine fissato

Devono poi essere sottoposte al parlamento per la ratifica entro il termine fissato dalla legge di autorizzazione, altrimenti decadono (requisito che in... entro in pass è il primo album in studio del gruppo musicale italiano il pagante, pubblicato il 16 settembre 2016. l'album vede la sua pubblicazione dopo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Nel termine fissato : termine; fissato; termine letterario per dire persino; Come dire senza termine finale lat; termine che accomuna Guggenheim e British ing; termine desueto con cui s indicava i non udenti; termine gergale romanesco per la prigione; Un cavo fissato all albero della barca; Il prezzo fissato da un autorità; La malattia del fissato ; fissato come un ricordo; Limite fissato di tempo;

Cerca altre Definizioni