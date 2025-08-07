La città con le Logge di Banchi e la Torre pendente

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La città con le Logge di Banchi e la Torre pendente' è 'Pisa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PISA

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Perché la soluzione è Pisa? Pisa è una città famosa per le sue architetture storiche e il patrimonio culturale. La sua identità è strettamente legata alle Logge di Banchi, un importante esempio di architettura rinascimentale, e alla Torre pendente, simbolo mondiale di ingegneria e design. Questi elementi attraggono visitatori da tutto il mondo, offrendo un’immagine di eleganza e innovazione. La città si distingue anche per un centro storico ricco di chiese, piazze e musei che testimoniano la sua lunga storia.

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La città con le Logge di Banchi e la Torre pendente nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Pisa

Per risolvere la definizione "La città con le Logge di Banchi e la Torre pendente", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pisa'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La città con le Logge di Banchi e la Torre pendente

La città con le Logge di Banchi e la Torre pendente Risposta: PISA

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: P___

P___ Inizia con: P

P Finisce con: A

Le 4 lettere della soluzione

P Padova I Imola S Savona A Ancona

La soluzione 'Pisa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La città con le Logge di Banchi e la Torre pendente". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.