La città con le Logge di Banchi e la Torre pendente
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SOLUZIONE: PISA
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Perché la soluzione è Pisa? Pisa è una città famosa per le sue architetture storiche e il patrimonio culturale. La sua identità è strettamente legata alle Logge di Banchi, un importante esempio di architettura rinascimentale, e alla Torre pendente, simbolo mondiale di ingegneria e design. Questi elementi attraggono visitatori da tutto il mondo, offrendo un’immagine di eleganza e innovazione. La città si distingue anche per un centro storico ricco di chiese, piazze e musei che testimoniano la sua lunga storia.
La città con le Logge di Banchi e la Torre pendente nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Pisa
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La città con le Logge di Banchi e la Torre pendente
- Risposta: PISA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: P___
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Pisa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La città con le Logge di Banchi e la Torre pendente". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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Con logge: Contrario alle logge
Con banchi: I banchi del Lotto